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В Индонезии автобус сорвался в ущелье. Погибли 24 человека

24 декабря 2019 08:02
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Новости Индонезии. Автобус рухнул в ущелье в Индонезии. Авария произошла в провинции Южная Суматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии автобус сорвался в ущелье. Погибли 24 человека-1

В результате инцидента погибли 24 человека. Еще 16 получили серьезные травмы. Всех пострадавших медики доставили в ближайшую больницу. Врачи не исключают, что число жертв может возрасти.

В Индонезии автобус сорвался в ущелье. Погибли 24 человека-4

Причины инцидента пока не установлены. На месте ДТП продолжают работать сотрудники экстренных служб.

# Авария # Фотофакт

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