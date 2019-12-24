В Индонезии автобус сорвался в ущелье. Погибли 24 человека

Новости Индонезии. Автобус рухнул в ущелье в Индонезии. Авария произошла в провинции Южная Суматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Автобус рухнул в ущелье в Индонезии. Авария произошла в провинции Южная Суматра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате инцидента погибли 24 человека. Еще 16 получили серьезные травмы. Всех пострадавших медики доставили в ближайшую больницу. Врачи не исключают, что число жертв может возрасти.
Причины инцидента пока не установлены. На месте ДТП продолжают работать сотрудники экстренных служб.