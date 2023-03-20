Во Франции из-за протестов не хватает бензина

Новости Франции. Во Франции протесты против пенсионной реформы привели к топливному кризису. Из-за забастовки сотрудников нефтеперерабатывающих заводов более 100 регионов страны остались без бензина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заправках, где он еще есть, выстраиваются огромные очереди. И ситуация будет только ухудшаться, так как к стачке стали присоединяться и сами сотрудники АЗС. Они уже стали закрываться одна за другой. Более тысячи из них вынуждены были это сделать, так как им больше нечем заправлять машины. Как сообщают местные СМИ, из-за этого только за выходные дни стоимость топлива в стране выросла как минимум на 10 %.