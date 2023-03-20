Песков рассказал, как Путин воспринял ордер МУС на свой арест

В Кремле к произошедшему отнеслись спокойно, президент Российской Федерации продолжает работать, прокомментировал пресс-секретарь Путина решение Международного уголовного суда арестовать российского лидера, пишет РИА Новости.

В Кремле данный факт не принимают близко к сердцу, сказал Песков, отметив, что в Москве наблюдают огромное количество враждебных проявлений в сторону России и лидера страны. Все фиксируется, но большое значение этому не придается. Ранее представитель Кремля уже комментировал ордер на арест Путина, который выдал МУС. Песков заявил, что решение неправомочно, так как компетенцию этого суда в Российской Федерации не признают, как и в Штатах, КНР, Индии, Израиле и Иране.

Ранее сообщалось, что в Германии заявили о том, что арестуют президента Путина, как только он окажется на немецкой земле. Зампред Совбеза Медведев в ответ на решение МУС пригрозил гаагскому суду российскими гиперзвуковыми ракетами.