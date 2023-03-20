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В Румынии начались крупные учения НАТО «Морской щит – 2023»

20 марта 2023 11:31
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Накаляют и без того напряженную обстановку в зоне конфликта начавшиеся в Черном море крупные учения НАТО, которые проходят под руководством Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии начались крупные учения НАТО «Морской щит – 2023»-1

Как сообщили в командовании ВМС страны, в них принимают участие более 3 тысяч военных из 12 государств и огромная интернациональная флотилия из более чем 30 кораблей. Военные суда будут учиться вести совместные действия по уничтожению противника под водой, на воде и суше. С воздуха их будут прикрывать 14 самолетов из Франции, Румынии, США и Турции.

Довольно большую армию задействуют и на суше. Военных экспертов настораживает тот факт, что для участия в маневрах Североатлантический альянс привлек специалистов по химической, биологической, радиологической и ядерной защите.

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# НАТО # Фотофакт

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