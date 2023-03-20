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В Польше появится первый постоянный гарнизон армии США

20 марта 2023 13:17
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Новости Польши. В Польше появится первый постоянный гарнизон армии США. Об этом рассказало Министерство обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше появится первый постоянный гарнизон армии США-1

Уже 21 марта должно состоятся торжественная церемония его открытия, в котором будут участвовать высокопоставленные польские чиновники. Пока не сообщается, сколько военнослужащих войдет в его состав, но уже известно, что главной задачей формирования станет инфраструктурное обеспечение американских солдат, размещенных в стране и управление их передовыми подразделениями.

В настоящее время в Польше дислоцированы около 10 тысяч военнослужащих НАТО, и большую часть этого контингента составляют солдаты Вооруженных сил США.

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# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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