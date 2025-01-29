Coca-Cola отозвала из продажи в Европе часть своих напитков из-за хлоратов

Компания Coca-Cola вынуждена отозвать партии своей продукции в странах Европы, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Франс Пресс.
Компания Coca-Cola вынуждена отозвать партии своей продукции в странах Европы, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Франс Пресс.
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Сообщается, что причиной выступило обнаруженное в емкостях повышенное количество токсичных хлоратов. Высокий уровень указанных химических веществ может потенциально представлять риск для здоровья, указывает французское агентство.
Напитки в жестяных банках и стеклянных бутылках, где хлораты были повышены, реализовывались с ноября 2024 года на территории Бельгии, Нидерландов, Великобритании, ФРГ, Франции, Люксембурга.