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Экономика Германии продолжит сокращаться третий год подряд

28 января 2025 19:59
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Несмотря на озабоченность западных политиков внутренними делами иностранных государств, чиновники забывают о фундаментальных проблемах в своих странах. Ярким примером стала Германия, некогда ведущая экономика Европы погрязла в затяжном кризисе. По данным аналитиков, производство продолжит сокращаться уже третий год подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экономика Германии продолжит сокращаться третий год подряд-2

Больше всего пострадала промышленность. Как заявляют эксперты, ФРГ находится в глубоком экономическом кризисе, который стал не просто следствием пандемии коронавируса и конфликта в Украине, но и структурной слабости региона, с которой экономика борется уже на протяжении семи лет. Влияет на это растущая бюрократия, высокие цены на энергоносители и нехватка квалифицированных специалистов. Ранее Федеральное статистическое ведомство опубликовало предварительные данные, согласно которым ВВП с учетом корректировок снизился в 2024 году по сравнению с 2023 годом.

# Международная политика

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