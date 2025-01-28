Несмотря на озабоченность западных политиков внутренними делами иностранных государств, чиновники забывают о фундаментальных проблемах в своих странах. Ярким примером стала Германия, некогда ведущая экономика Европы погрязла в затяжном кризисе. По данным аналитиков, производство продолжит сокращаться уже третий год подряд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пострадала промышленность. Как заявляют эксперты, ФРГ находится в глубоком экономическом кризисе, который стал не просто следствием пандемии коронавируса и конфликта в Украине, но и структурной слабости региона, с которой экономика борется уже на протяжении семи лет. Влияет на это растущая бюрократия, высокие цены на энергоносители и нехватка квалифицированных специалистов. Ранее Федеральное статистическое ведомство опубликовало предварительные данные, согласно которым ВВП с учетом корректировок снизился в 2024 году по сравнению с 2023 годом.