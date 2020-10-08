Во Франции из-за ливней погибли пять человек

Новости Франции. В Приморских Альпах в результате непогоды погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Приморских Альпах в результате непогоды погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На департамент обрушились проливные дожди, которые привели к наводнению. В некоторых районах за сутки выпало рекордное количество осадков. Из-за ливней, вышедших из берегов рек и селей оказались разрушены десятки зданий, около 35 километров горных дорог, а также множество мостов.
Целый ряд населенных пунктов остается отрезанным от внешнего мира. Продовольствие и воду туда доставляют с помощью вертолетов. По данным спасателей, 13 граждан числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.