Во Франции из-за ливней погибли пять человек

Новости Франции. В Приморских Альпах в результате непогоды погибли пять человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На департамент обрушились проливные дожди, которые привели к наводнению. В некоторых районах за сутки выпало рекордное количество осадков. Из-за ливней, вышедших из берегов рек и селей оказались разрушены десятки зданий, около 35 километров горных дорог, а также множество мостов.