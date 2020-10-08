На горящем складе в Рязанской области взрываются боеприпасы. Введён режим ЧС

Новости России. На складе боеприпасов в Рязанской области вспыхнул пожар. Возгорание привело к детонации хранившихся там снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Штатному пожарному расчету воинской части не удалось справиться с огнем.

С территории в экстренном порядке вывезли солдат и персонал, после чего сотрудники МЧС приступили к эвакуации местных жителей из прилегающих сел. В общей сложности свои дома были вынуждены покинуть почти 2,5 тысячи граждан.

Взрывы на горящем складе происходят каждые 20 секунд. Осколки разлетаются на несколько километров. Не обошлось без пострадавших. 10 человек получили различные ранения и были госпитализированы.

К ликвидации возгорания привлечены без малого 800 специалистов, задействовано 200 единиц спецтехники. В регионе введен режим ЧС.