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На горящем складе в Рязанской области взрываются боеприпасы. Введён режим ЧС

08 октября 2020 08:59
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Новости России. На складе боеприпасов в Рязанской области вспыхнул пожар. Возгорание привело к детонации хранившихся там снарядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Штатному пожарному расчету воинской части не удалось справиться с огнем.

На горящем складе в Рязанской области взрываются боеприпасы. Введён режим ЧС-1

С территории в экстренном порядке вывезли солдат и персонал, после чего сотрудники МЧС приступили к эвакуации местных жителей из прилегающих сел. В общей сложности свои дома были вынуждены покинуть почти 2,5 тысячи граждан.

На горящем складе в Рязанской области взрываются боеприпасы. Введён режим ЧС-4

Взрывы на горящем складе происходят каждые 20 секунд. Осколки разлетаются на несколько километров. Не обошлось без пострадавших. 10 человек получили различные ранения и были госпитализированы.

К ликвидации возгорания привлечены без малого 800 специалистов, задействовано 200 единиц спецтехники. В регионе введен режим ЧС.

# Взрыв # Фотофакт

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