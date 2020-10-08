В Кыргызстане не прекращаются беспорядки. У Дома правительства в Бишкеке вновь собираются люди

Новости Кыргызстана. Волнения и беспорядки не прекращаются в Кыргызстане. Хотя ночь прошла довольно спокойно, в эти минуты у Дома правительства вновь собираются люди. Ситуация начинает обостряться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Созданные накануне координационные советы никаких значимых решений так и не приняли. Медики сообщают о растущем числе пострадавших. За помощью обратились уже более тысячи человек. Из них около 200 были госпитализированы.