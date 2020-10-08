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В Кыргызстане не прекращаются беспорядки. У Дома правительства в Бишкеке вновь собираются люди

08 октября 2020 08:15
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Новости Кыргызстана. Волнения и беспорядки не прекращаются в Кыргызстане. Хотя ночь прошла довольно спокойно, в эти минуты у Дома правительства вновь собираются люди. Ситуация начинает обостряться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Кыргызстане не прекращаются беспорядки. У Дома правительства в Бишкеке вновь собираются люди-1

Созданные накануне координационные советы никаких значимых решений так и не приняли. Медики сообщают о растущем числе пострадавших. За помощью обратились уже более тысячи человек. Из них около 200 были госпитализированы.

В Кыргызстане не прекращаются беспорядки. У Дома правительства в Бишкеке вновь собираются люди-4

Напомним, вечером 5 октября в столице Кыргызстана начались массовые протесты из-за несогласия с результатами прошедших парламентских выборов. Протестующие захватили ряд административных зданий и выпустили из СИЗО бывшего президента, экс-премьера и ряд других политиков.

# Акции протеста # Фотофакт

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