В Кыргызстане не прекращаются беспорядки. У Дома правительства в Бишкеке вновь собираются люди

Новости Кыргызстана. Волнения и беспорядки не прекращаются в Кыргызстане. Хотя ночь прошла довольно спокойно, в эти минуты у Дома правительства вновь собираются люди. Ситуация начинает обостряться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кыргызстана. Волнения и беспорядки не прекращаются в Кыргызстане. Хотя ночь прошла довольно спокойно, в эти минуты у Дома правительства вновь собираются люди. Ситуация начинает обостряться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Созданные накануне координационные советы никаких значимых решений так и не приняли. Медики сообщают о растущем числе пострадавших. За помощью обратились уже более тысячи человек. Из них около 200 были госпитализированы.
Напомним, вечером 5 октября в столице Кыргызстана начались массовые протесты из-за несогласия с результатами прошедших парламентских выборов. Протестующие захватили ряд административных зданий и выпустили из СИЗО бывшего президента, экс-премьера и ряд других политиков.