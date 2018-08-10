Во Франции из-за ливней эвакуированы более полутора тысяч человек

Новости Франции. Более полутора тысяч человек эвакуированы во Франции из-за сильных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Более полутора тысяч человек эвакуированы во Франции из-за сильных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это жители департаментов Дром, Ардеш и Гар. В спецоперации были задействованы порядка 400 пожарных и жандармов. С воздуха опасные зоны патрулируют 4 вертолета.
На востоке и юго-востоке страны объявлен предпоследний уровень опасности.