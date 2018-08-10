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Во Франции из-за ливней эвакуированы более полутора тысяч человек

10 августа 2018 09:01
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Новости Франции. Более полутора тысяч человек эвакуированы во Франции из-за сильных дождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции из-за ливней эвакуированы более полутора тысяч человек-1

Это жители департаментов Дром, Ардеш и Гар. В спецоперации были задействованы порядка 400 пожарных и жандармов. С воздуха опасные зоны патрулируют 4 вертолета.

Во Франции из-за ливней эвакуированы более полутора тысяч человек-4

На востоке и юго-востоке страны объявлен предпоследний уровень опасности.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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