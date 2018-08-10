Ушёл из жизни российский режиссёр и актёр Дмитрий Брусникин

Новости России. 10 августа в Москве на 61-ом году ушел из жизни заслуженный деятель искусств России Дмитрий Брусникин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Широкой публике он был известен как актёр и режиссёр популярных кинолент. В его творческом репертуаре - десятки ролей в фильмах и сериалах таких, как «Гражданин начальник», «Лётное происшествие», «Петербургские тайны», «Марш Турецкого». В последние годы Брусникин руководил театром «Практика».