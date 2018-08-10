Обострение конфликта между Израилем и сектором Газа: есть погибшие

Новости Израиля. Эскалация конфликта между Израилем и сектором Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 9 августа израильтяне зафиксировали пуски 180 ракет и мин. Свыше 30 из них были перехвачены.
Новости Израиля. Эскалация конфликта между Израилем и сектором Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 9 августа израильтяне зафиксировали пуски 180 ракет и мин. Свыше 30 из них были перехвачены.
В ответ авиацией были атакованы 150 объектов боевиков: штабы, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты ХАМАСа. Палестинские медики сообщают о трех погибших, с израильской стороны ранены не менее 7 человек.