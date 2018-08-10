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Обострение конфликта между Израилем и сектором Газа: есть погибшие

10 августа 2018 07:32
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Новости Израиля. Эскалация конфликта между Израилем и сектором Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 9 августа израильтяне зафиксировали пуски 180 ракет и мин. Свыше 30 из них были перехвачены.

Обострение конфликта между Израилем и сектором Газа: есть погибшие-1

В ответ авиацией были атакованы 150 объектов боевиков: штабы, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты ХАМАСа. Палестинские медики сообщают о трех погибших, с израильской стороны ранены не менее 7 человек.

# Международная политика # Фотофакт

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