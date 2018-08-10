В Греции реорганизовано ведомство по борьбе с чрезвычайными ситуациями

Новости Греции. Генеральный секретариат по гражданской защите будет упразднен, а вместо него будет действовать Национальная служба по борьбе с чрезвычайными ситуациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение было принято после того, как страна столкнулась с сильнейшими пожарами, приведшими к гибели десятков человек. Власти надеются, что данные меры помогут предотвратить подобные катастрофы в будущем и выработать надежную систему реагирования.