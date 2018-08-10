В Греции реорганизовано ведомство по борьбе с чрезвычайными ситуациями

Новости Греции. Генеральный секретариат по гражданской защите будет упразднен, а вместо него будет действовать Национальная служба по борьбе с чрезвычайными ситуациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Генеральный секретариат по гражданской защите будет упразднен, а вместо него будет действовать Национальная служба по борьбе с чрезвычайными ситуациями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Решение было принято после того, как страна столкнулась с сильнейшими пожарами, приведшими к гибели десятков человек. Власти надеются, что данные меры помогут предотвратить подобные катастрофы в будущем и выработать надежную систему реагирования.
Модернизированный орган будет включать в себя научный совет, а также постоянно действующий операционный штаб из представителей пожарной бригады, скорой помощи, береговой охраны, полиции, греческого отделения общества Красного Креста и других организаций.