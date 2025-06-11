В Лос-Анджелесе объявлен комендантский час в связи с беспорядками
Президент США нашел легальный способ, чтобы силой оружия подавить вспыхнувшие в Лос-Анджелесе беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По законодательству, вооруженные силы не могут действовать внутри Соединенных Штатов без одобрения Конгресса.
Трамп намерен использовать закон XIX века для подавления протестов в Лос-Анджелесе.
Пытаясь подавить восстание горожан, полиция применяет все возможные средства: водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. Вот только бьют не всегда в цель. От действий правоохранителей пострадали уже несколько иностранных репортеров, которые освещали события.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека бьет тревогу. Настаивают расследовать все случаи насилия со стороны американских правоохранителей в отношении журналистов. Власти города, который уже пятый день сотрясают беспорядки, пошли на отчаянный шаг. В попытке взять ситуацию под контроль в ряде районов, в том числе в центре города, ввели комендантский час. Экстренная мера принята для того, чтобы спасти жизни и имущество граждан.
Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса (США):
Я хотела, чтобы город знал, что я объявила местное чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить вандализм и грабежи. Многие предприятия уже пострадали или подверглись актам вандализма. Поэтому я хочу вам сказать: если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района. Правоохранительные органы будут арестовывать лиц, нарушающих комендантский час, а вы будете привлечены к ответственности. Комендантский час будет действовать с 8 вечера до 6 утра.
Мегаполис сейчас находится в осаде военных. 700 морских пехотинцев и еще 4 тысячи служащих нацгвардии ждут команды Белого дома, чтобы вопреки желанию властей штата войти в город. Их содержание, к слову, обходится недешево. В Пентагоне подсчитали, что поддержание подразделений в боеготовности обойдется стране в 134 миллиона долларов. Между тем, протестное движение вышло далеко за пределы Лос-Анджелеса: митинги и шествия прошли в Нью-Йорке, Атланте, Техасе и других штатах. В Чикаго они переросли в жесткие столкновения с полицией.
Напомним, массовые демонстрации были спровоцированы бесчеловечной миграционной политикой Трампа. Но это не единственный повод для недовольства главой Белого дома. 14 июня на улицы собирается выйти вся страна. Миллионы людей из 50 американских штатов примут участие в самых масштабных акциях против президента. Их цель – добиться отмены военного парада, который планируется провести в округе Колумбия в день рождения Трампа.