В Лос-Анджелесе объявлен комендантский час в связи с беспорядками

Президент США нашел легальный способ, чтобы силой оружия подавить вспыхнувшие в Лос-Анджелесе беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По законодательству, вооруженные силы не могут действовать внутри Соединенных Штатов без одобрения Конгресса. Трамп намерен использовать закон XIX века для подавления протестов в Лос-Анджелесе.

Пытаясь подавить восстание горожан, полиция применяет все возможные средства: водометы, слезоточивый газ, резиновые пули. Вот только бьют не всегда в цель. От действий правоохранителей пострадали уже несколько иностранных репортеров, которые освещали события. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека бьет тревогу. Настаивают расследовать все случаи насилия со стороны американских правоохранителей в отношении журналистов. Власти города, который уже пятый день сотрясают беспорядки, пошли на отчаянный шаг. В попытке взять ситуацию под контроль в ряде районов, в том числе в центре города, ввели комендантский час. Экстренная мера принята для того, чтобы спасти жизни и имущество граждан.

Карен Басс, мэр Лос-Анджелеса (США):

Я хотела, чтобы город знал, что я объявила местное чрезвычайное положение и ввела комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы остановить вандализм и грабежи. Многие предприятия уже пострадали или подверглись актам вандализма. Поэтому я хочу вам сказать: если вы не живете и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этого района. Правоохранительные органы будут арестовывать лиц, нарушающих комендантский час, а вы будете привлечены к ответственности. Комендантский час будет действовать с 8 вечера до 6 утра.