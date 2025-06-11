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РФ передала Украине 1 212 тел солдат ВСУ

11 июня 2025 15:26
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РФ передала Украине 1 212 тел солдат ВСУ-0

Процесс передачи тел погибших солдат между Украиной и Российской Федерацией состоялся в среду, 11 июня, информирует ТАСС со ссылкой на помощника президента России Владимира Мединского.

По его словам, Киеву со стороны России были переданы 1 212 тел украинских солдат, Москва забрала 27 тел бойцов ВС РФ.  

Договоренность об обмене военнопленными из числа раненых, тяжелобольных и лиц младше двадцати пяти лет, а также передачу украинской стороне более шести тысяч погибших солдат, была достигнута на переговорах в Турции 7 июня текущего года. 

# Владимир Мединский

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