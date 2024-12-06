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Во Франции госслужащие вышли на общенациональную акцию протеста

06 декабря 2024 08:38
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Во Франции политический кризис, вызванный отставкой правительства, перерастает в социальный. Сотни тысяч госслужащих накануне вышли на общенациональную забастовку, требуя повышения зарплат, улучшений условий труда и выступая против массовых увольнений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции госслужащие вышли на общенациональную акцию протеста-2

Причиной волнений стал проект бюджета, который уже бывший премьер-министр утвердил, не дожидаясь одобрения парламента. Помимо всего прочего, он подразумевает повышение налогов и сокращение расходов на 60 миллиардов евро, что, по мнению протестующих, приведет к урезанию финансирования социальных программ, выплат, массовым увольнениям.

Во Франции госслужащие вышли на общенациональную акцию протеста-4

Правительства меняются, а на государственной службе становится все хуже и хуже. У нас нет высоких зарплат, у нас очень мало льгот. Правда, у нас есть гарантия занятости, но теперь мы очень сомневаемся, что будет она у нас завтра.

По данным властей, в общенациональной акции протеста приняли участие около 205 тысяч человек. Это сотрудники школ, больниц, авиакомпаний и муниципальных служб.

# Акции протеста

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