В Польше проходят протесты фермеров против нечестной торговли

Они перекрывают движение на центральных улицах городов, а также на межрегиональных трассах. Так фермеры выступают против подписания торгового соглашения между Европейским союзом и странами южноамериканского рынка. Аграрии опасаются недобросовестной конкуренции и потери рабочих мест. По их мнению, продукция из южноамериканских стран производится по более низким экологическим и санитарным стандартам. Это угрожает продовольственной безопасности Польши.