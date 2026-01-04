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В Польше проходят протесты фермеров против нечестной торговли

04 января 2026 11:03
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В Польше протестуют фермеры. Аграрии выходят на митинги по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше проходят протесты фермеров против нечестной торговли-2

Они перекрывают движение на центральных улицах городов, а также на межрегиональных трассах. Так фермеры выступают против подписания торгового соглашения между Европейским союзом и странами южноамериканского рынка. Аграрии опасаются недобросовестной конкуренции и потери рабочих мест. По их мнению, продукция из южноамериканских стран производится по более низким экологическим и санитарным стандартам. Это угрожает продовольственной безопасности Польши.

# Протесты # Польша

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