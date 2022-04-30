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Во Франции фермеры в качестве протеста разбросали мусор перед супермаркетами и госучреждениями

30 апреля 2022 07:39
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Новости Франции. Очередную акцию протеста против роста цен устроили французские фермеры. В городе По на юге страны около полутысячи тракторов проехали по улицам, сбрасывая навоз, шины, солому и прочий мусор перед дверями крупных супермаркетов, торговых центров и госучреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции фермеры в качестве протеста разбросали мусор перед супермаркетами и госучреждениями-1

Таким радикальным, но самым доступным для них способом фермеры потребовали снизить цены на корма для животных, удобрения и на электроэнергию. А также повысить стоимость своей продукции. Иначе многим сельхозпроизводителям грозит неминуемое банкротство и уход с рынка, что в свою очередь приведет к дефициту овощей и мяса. Фермеры требуют принять срочные меры для поддержки их хозяйств.  

Во Франции фермеры в качестве протеста разбросали мусор перед супермаркетами и госучреждениями-4

Стоит отметить, что это не первая подобная акция, устроенная французскими сельхозпроизводителями. Последняя прошла в феврале, когда таким же способом были завалены парковки перед торговым центром.  

# Акции протеста # Фотофакт

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