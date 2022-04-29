В Латвии растут цены на отопление, воду и канализацию. Как власти объясняют повышение стоимости?

Новости Латвии. В Риге с опаской ждут лета: в столице Латвии с июня повысят тарифы на воду и канализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Латвии. В Риге с опаской ждут лета: в столице Латвии с июня повысят тарифы на воду и канализацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причем стоимость увеличится более, чем на 20 % сразу. Теперь кубометр воды будет стоить почти 2,5 евро, решила Комиссия по регулированию общественных услуг. Коммунальные счета в Латвии и так значительно подорожали. А с мая возрастет еще и стоимость отопления в пять раз.
Быт латвийцев значительно усложнится. В стране такие новости объяснили ростом цен на электро- и теплоэнергию, а также другие операционные расходы. Напомним, с 1 апреля Латвия, как и другие страны Прибалтики, отказалась от российского газа.