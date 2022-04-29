Индекс потребительских цен в США вырос на 8,5%. Американские эксперты говорят о возможности рецессии

Новости США. Нехватка сырья и сбои в цепочке поставок: в США отмечают сокращение экономики, сообщили в американском Министерстве торговли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Нехватка сырья и сбои в цепочке поставок: в США отмечают сокращение экономики, сообщили в американском Министерстве торговли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Данные говорят о снижении экспорта, частных инвестиций, а также расходов федерального правительства и местных органов власти. Значительно уменьшилась сама перспектива роста американской экономики.
Джозеф Глаубер, старший научный сотрудник Международного исследовательского института продовольственной политики:
Проблема прямо сейчас, я думаю, заключается в инфляции и в том факте, что темпы инфляции со временем увеличились. Многие думали, что это будет просто всплеск, а затем цены начнут снижаться. До сих пор мы этого не видим. И я думаю, что другой риск, очевидно, заключается в том, что, я думаю, вы слышите, как прогнозисты сейчас говорят о некоторой возможности рецессии в этом году.
Индекс потребительских цен в США вырос на 8,5 %. Это самый высокий показатель за последние 40 лет. Тем не менее на фоне такой экономической ситуации Штаты продолжают решать не внутренние проблемы. Приоритет они отдают ситуации на европейском континенте.
Претендуя на гегемонию и желая упрочить свой статус, Конгресс США одобрил законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Только за последние месяцы оружия туда было отправлено на 3,5 миллиарда долларов.