Индекс потребительских цен в США вырос на 8,5%. Американские эксперты говорят о возможности рецессии

Джозеф Глаубер, старший научный сотрудник Международного исследовательского института продовольственной политики:

Проблема прямо сейчас, я думаю, заключается в инфляции и в том факте, что темпы инфляции со временем увеличились. Многие думали, что это будет просто всплеск, а затем цены начнут снижаться. До сих пор мы этого не видим. И я думаю, что другой риск, очевидно, заключается в том, что, я думаю, вы слышите, как прогнозисты сейчас говорят о некоторой возможности рецессии в этом году.