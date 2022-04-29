«Был шикарный стадион». Жители Кишинёва протестуют против строительства посольства США в центре города

Новости Молдовы. Жертвенное преклонение нынешних молдавских властей перед США привело к негодованию жителей Кишинева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они намерены законным путем вернуть земли в центре города, проданные в собственность американскому правительству.

Речь о территории стадиона, на месте которого планируют строить здание посольства США и публичный парк. Что делать с обветшавшим спортивным объектом, который занимает более пяти гектаров, молдавские власти решали не один год.

В ситуацию пришлось вмешаться даже Конституционному суду. Он отменил решение Парламента о запрете продажи земли под посольство. Теперь о своем мнении громко готовы заявить простые молдаване.

В свое время мой отец когда-то его строил. Я там и занимался много лет назад. И все это видел. Был шикарный стадион, там были футбольные матчи. Красивый, чистый, всегда можно было зайти, записаться, заниматься. Я ходил туда еще школьником.

Я считаю, что в центре города отдать два квартала целых американскому посольству – это большая роскошь для них. Пусть где-нибудь берут на окраине. Туда как раз сделают и дороги, и инфраструктуру туда проведут. Это будет намного полезнее, чем взять и забрать готовое. Можно вернуть туда стадион, можно сделать там парк. Можно что-нибудь еще придумать для граждан городских.