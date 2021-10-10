СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта в Татарстане. Подробности происшествия

Новости России. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Татарстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате жесткой посадки 16 человек, включая обоих пилотов, погибли, шестеро получили травмы. Ранее одной из возможных причин крушения называли перегруз. Однако истиной проблемой стал отказ левого двигателя. На высоте 70 метров пилоты доложили, что двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку. До окончания расследования ЧП все полеты самолетов подобного типа будут остановлены.

На борту находились 20 парашютистов и несколько членов экипажа. Легкий самолет принадлежит местному аэроклубу. 11 октября в Татарстане объявлен траур.