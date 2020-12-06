Во Франции 50 тысяч человек вышли на акции протеста. Митингующие жгли автомобили и разбивали витрины

Новости Франции. Более 50 тысяч человек вышли на акции протеста, выступая против законопроекта «О глобальной безопасности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Париже собралось около 5 тысяч демонстрантов.

Митингующие прошли маршем по центру французской столицы. Они несли транспаранты с надписью «Равенство, свобода, братство – для кого?»

Акция протеста переросла в настоящие погромы. Протестующие поджигали автомобили, разбивали витрины магазинов, сооружали баррикады, бросали в сторону правоохранителей петарды и дымовые шашки. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.