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Во Франции 50 тысяч человек вышли на акции протеста. Митингующие жгли автомобили и разбивали витрины

06 декабря 2020 11:54
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Новости Франции. Более 50 тысяч человек вышли на акции протеста, выступая против законопроекта «О глобальной безопасности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Париже собралось около 5 тысяч демонстрантов.

Во Франции 50 тысяч человек вышли на акции протеста. Митингующие жгли автомобили и разбивали витрины-1

Во Франции 50 тысяч человек вышли на акции протеста. Митингующие жгли автомобили и разбивали витрины-3

Митингующие прошли маршем по центру французской столицы. Они несли транспаранты с надписью «Равенство, свобода, братство – для кого?»

Во Франции 50 тысяч человек вышли на акции протеста. Митингующие жгли автомобили и разбивали витрины-6

Акция протеста переросла в настоящие погромы. Протестующие поджигали автомобили, разбивали витрины магазинов, сооружали баррикады, бросали в сторону правоохранителей петарды и дымовые шашки. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Во Франции 50 тысяч человек вышли на акции протеста. Митингующие жгли автомобили и разбивали витрины-9

Во Франции 50 тысяч человек вышли на акции протеста. Митингующие жгли автомобили и разбивали витрины-11

Митинги прошли и в других французских городах – в Лионе, Лилле, Тулузе. Задержаны десятки человек.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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