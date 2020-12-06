Более 645 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

Новости мира. В мире за сутки зарегистрировано более 645 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидером по-прежнему остаются США. Там число умерших на минувшей неделе превышало 2 тысячи в сутки.