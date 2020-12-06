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Более 645 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

06 декабря 2020 11:29
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Новости мира. В мире за сутки зарегистрировано более 645 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидером по-прежнему остаются США. Там число умерших на минувшей неделе превышало 2 тысячи в сутки.

Более 645 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки -1

Ученые из Университета штата Вашингтон полагают, что пик смертности придется на январь, а к началу апреля число жертв COVID-19 может достичь 500 тысяч.

Тем временем власти Японии рассматривают возможность разрешить въезд в страну небольшим зарубежным туристическим группам.

Более 645 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки -4

Страна в преддверии ожидаемого прибытия большого числа иностранных болельщиков на летнюю Олимпиаду в Токио. От гостей будут требовать сдать тест на коронавирус и указать подробный план поездки перед прилетом.

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# Коронавирус # Фотофакт

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