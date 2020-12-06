Более 645 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире за сутки

Новости мира. В мире за сутки зарегистрировано более 645 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидером по-прежнему остаются США. Там число умерших на минувшей неделе превышало 2 тысячи в сутки.
Новости мира. В мире за сутки зарегистрировано более 645 тысяч случаев заражения коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидером по-прежнему остаются США. Там число умерших на минувшей неделе превышало 2 тысячи в сутки.
Ученые из Университета штата Вашингтон полагают, что пик смертности придется на январь, а к началу апреля число жертв COVID-19 может достичь 500 тысяч.
Тем временем власти Японии рассматривают возможность разрешить въезд в страну небольшим зарубежным туристическим группам.
Страна в преддверии ожидаемого прибытия большого числа иностранных болельщиков на летнюю Олимпиаду в Токио. От гостей будут требовать сдать тест на коронавирус и указать подробный план поездки перед прилетом.
Читайте также:
В Европе усилят карантинные ограничения на Новый год и Рождество
В Чехии ослабляют карантинный режим, а в Германии продлевают. Ситуация с коронавирусом в мире
Когда начнутся поставки вакцины от коронавируса? Прогноз ВОЗ