В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар тушили около 200 спасателей

Новости России. В Ростове-на-Дону на рынке загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехническими изделиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Ростове-на-Дону на рынке загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехническими изделиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, возгорание происходило на площади 200 квадратных метров. Однако из-за того, что пиротехника взрывалась, площадь пожара быстро увеличивалась и достигла 4 тысяч.
По предварительным данным, никто не пострадал. К тушению привлечено почти 200 спасателей и около 70 единиц техники.
Причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование. Предположительно, это была печь, которая использовалась для обогрева помещения.