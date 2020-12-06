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В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар тушили около 200 спасателей

06 декабря 2020 11:28
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Новости России. В Ростове-на-Дону на рынке загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехническими изделиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар тушили около 200 спасателей-1

Когда спасатели прибыли на место происшествия, возгорание происходило на площади 200 квадратных метров. Однако из-за того, что пиротехника взрывалась, площадь пожара быстро увеличивалась и достигла 4 тысяч.

По предварительным данным, никто не пострадал. К тушению привлечено почти 200 спасателей и около 70 единиц техники.

В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар тушили около 200 спасателей-4

Причиной пожара могло стать неисправное электрооборудование. Предположительно, это была печь, которая использовалась для обогрева помещения.

# Пожар # Фотофакт

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