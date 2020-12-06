В Ростове-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой. Пожар тушили около 200 спасателей

Новости России. В Ростове-на-Дону на рынке загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехническими изделиями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, возгорание происходило на площади 200 квадратных метров. Однако из-за того, что пиротехника взрывалась, площадь пожара быстро увеличивалась и достигла 4 тысяч.