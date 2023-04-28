Во Франции 1 мая планируют провести акции протеста против пенсионной реформы

Новости Франции. Франция готовится к очередному социальному взрыву. Профсоюзы пообещали сделать 1 мая днем беспрецедентной народной борьбы против пенсионной реформы и за социальную справедливость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ожидается, что в понедельник в стране пройдут более 300 демонстраций. Только в Париже готовы выйти несколько сотен тысяч человек. Организаторы протестов призвали присоединиться к ним молодежь и пенсионеров. Как сообщали ранее в руководстве крупнейшего французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», к общенациональной акции протеста 1 мая во Франции впервые присоединятся зарубежные профсоюзные деятели.