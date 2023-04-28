Америка опасается серьезного обострения украинского конфликта на фоне участившихся атак со стороны Киева вглубь РФ, приводит РИА Новости слова обозревателя Spectator Марка Галеотти.

В публикации отмечается, что Штаты пытаются остановить действия киевского режима, которые могут привести к опасной эскалации, однако не во всех случаях это имеет положительный эффект. У украинских спецслужб чрезмерные амбиции, что вызывает опасение в США. Марк Галеотти убежден, что амбиции спецслужб в какой-то момент станут серьезной проблемой для президента Зеленского.