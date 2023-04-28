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Шойгу: задачи ясны, спецоперация будет доведена до конца

28 апреля 2023 06:59
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Российской Федерации не оставили вариантов, кроме как ликвидировать военным путем угрозы для РФ со стороны Украины. Об этом в пятницу, 28 апреля, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, пишет РИА новости. 

Глава Минобороны отметил, что Запад заблаговременно вел подготовку против Российской Федерации. По его словам, стремительно началась масштабная санкционная война, оперативно были организованы поставки вооружения Киеву, отправка на украинскую территорию наемных солдат, Запад уже владел разведданными. Незамедлительно по части военной помощи Украине были задействованы практически все страны Североатлантического альянса. 

Касаясь темы поставок вооружений Киеву Западом, Шойгу обратил внимание, что значительная часть уходит на черный рынок, а далее к террористам. Помощь киевскому режиму по части оружия и боеприпасов только затягивает конфликт, а потом обязательно отразится на безопасности в Европе и мире. 

России не оставили выбора. Задачи ясны, СВО будет доведена до конца, отметил руководитель Министерства обороны РФ. 

# Международная политика # Сергей Шойгу

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