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Во Флориде ввели режим ЧС из-за приближающегося урагана

08 октября 2024 06:37
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Тропический шторм может достичь уровня урагана и обрушиться на американский штат Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Флориде ввели режим ЧС из-за приближающегося урагана-2

Из-за угрозы удара стихии в 35 округах власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам, дожди начнутся в ближайшие дни, что может вызвать масштабный разлив рек и затопления. Ранее от разрушительных наводнений пострадал юго-запад США, на регион обрушился ураган. Он унес более 200 жизней и оставил свыше 2 миллионов человек без электричества.

# Природные катаклизмы

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