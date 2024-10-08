Во Флориде ввели режим ЧС из-за приближающегося урагана

Тропический шторм может достичь уровня урагана и обрушиться на американский штат Флорида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за угрозы удара стихии в 35 округах власти ввели режим чрезвычайной ситуации. По прогнозам, дожди начнутся в ближайшие дни, что может вызвать масштабный разлив рек и затопления. Ранее от разрушительных наводнений пострадал юго-запад США, на регион обрушился ураган. Он унес более 200 жизней и оставил свыше 2 миллионов человек без электричества.