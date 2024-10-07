Зацикленность западных политиков на поставках Киеву оставляет без внимания проблемы простых европейцев. Из-за экономической рецессии и стагнации промышленного производства по всему Евросоюзу закрываются предприятия, что приводит к большой потере рабочих мест. По данным экспертов, в Германии безработица вырастет во всех федеральных землях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно их словам, в 2025 году количество нетрудоустроенных критически увеличится во всех сферах, побив нынешние рекорды. Отметим, в 2024 году средний уровень безработицы в ФРГ превысил самые высокие показатели за 10 лет. Из-за неопределенности экономической ситуации больше всего страдают работники индустрии, в частности машиностроения. По прогнозам, если торговые конфликты обострятся или геополитическая напряженность продолжит расти, ситуация на региональных рынках труда может ухудшиться.