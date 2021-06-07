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Во Флориде из припаркованной машины открыли огонь по людям, три человека погибли

07 июня 2021 15:08
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Новости США. Трагедия произошла в штате Флорида. Из припаркованной машины был открыт огонь по выходящим из ресторана людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Флориде из припаркованной машины открыли огонь по людям, три человека погибли-1

В результате атаки три человека погибли, еще шестеро получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, их состояние врачи оценивают как стабильное. Полиция ведет поиск подозреваемых. Подробности выясняются.

# Стрельба в США # Фотофакт

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