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В Гааге началось рассмотрение по существу дела о крушении Boeing под Донецком

07 июня 2021 13:06
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Окружной суд Гааги начал новый этап в рассмотрении дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гааге началось рассмотрение по существу дела о крушении Boeing под Донецком-1

В судебном комплексе, где проходят слушания, усилены меры безопасности. Судья в начале заседания сообщил, что досье по данному делу насчитывает 65 тысяч страниц, поэтому суд не намерен уделять внимание каждой детали.

В ходе слушаний будет обсуждаться несколько ключевых вопросов. В частности, был ли самолет сбит из зенитной ракетной установки «Бук» и были ли обвиняемые причастны к этому. Совместная следственная группа ранее установила четырех подозреваемых.

В Гааге началось рассмотрение по существу дела о крушении Boeing под Донецком-4

Напомним, малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, граждане десяти государств. Все они погибли.

# Крушение # Фотофакт

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