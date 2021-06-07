В Гааге началось рассмотрение по существу дела о крушении Boeing под Донецком

Окружной суд Гааги начал новый этап в рассмотрении дела о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В судебном комплексе, где проходят слушания, усилены меры безопасности. Судья в начале заседания сообщил, что досье по данному делу насчитывает 65 тысяч страниц, поэтому суд не намерен уделять внимание каждой детали.

В ходе слушаний будет обсуждаться несколько ключевых вопросов. В частности, был ли самолет сбит из зенитной ракетной установки «Бук» и были ли обвиняемые причастны к этому. Совместная следственная группа ранее установила четырех подозреваемых.