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В Польше медсёстры и акушерки вышли на масштабную забастовку

07 июня 2021 14:47
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Новости Польши. В Польше 7 июня проходит масштабная забастовка медицинских работников. Более 40 больниц присоединились к акции солидарности в Варшаве, Белостоке, Кракове, Люблине и других городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше медсёстры и акушерки вышли на масштабную забастовку-1

Медики недовольны условиями труда и требуют повышения зарплат. Поводом для забастовки стал закон о порядке определения минимальной заработной платы некоторых категорий работников. Он может серьезно ухудшить уровень оплаты труда медсестер, при том что в условиях пандемии нагрузка на младший медперсонал возросла.

# Акции протеста # Фотофакт

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