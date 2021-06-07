В Польше медсёстры и акушерки вышли на масштабную забастовку

Новости Польши. В Польше 7 июня проходит масштабная забастовка медицинских работников. Более 40 больниц присоединились к акции солидарности в Варшаве, Белостоке, Кракове, Люблине и других городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики недовольны условиями труда и требуют повышения зарплат. Поводом для забастовки стал закон о порядке определения минимальной заработной платы некоторых категорий работников. Он может серьезно ухудшить уровень оплаты труда медсестер, при том что в условиях пандемии нагрузка на младший медперсонал возросла.