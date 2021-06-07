Будто плавают в воздухе. Посмотрите, как выглядит «небесный» бассейн в Лондоне

Новости Великобритании. В Лондоне открыли «небесный» бассейн. Он находится на высоте 35 метров между двумя домами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна его особенность – он сделан из прозрачного акрила, так что у купальщиков возникает ощущение, что они плавают в воздухе. Глубина «небесного» бассейна – 3 метра, ширина – 25 метров. Вместе с водой он весит больше 400 тонн.