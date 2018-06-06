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Вновь сформированный кабинет министров Италии во главе с Джузеппе Конте получил доверие сената

06 июня 2018 09:11
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Новости Италии. В пользу нового правительства проголосовали более 170 сенаторов – на 10 больше, чем было необходимо для вынесения вотума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вновь сформированный кабинет министров Италии во главе с Джузеппе Конте получил доверие сената-1

Перед голосованием Конте выступил с речью, в которой пообещал увеличить расходы на социальные программы и усилить контроль над нелегальной иммиграцией. Кроме того, премьер заверил, что не планирует выход Италии из еврозоны. Сегодня голосование о доверии новому правительству пройдет в Палате депутатов.

# Выборы # Фотофакт

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