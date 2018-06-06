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Взрыв в одной из шахт Китая: 11 человек погибли, продолжатся поиски шахтеров

06 июня 2018 09:09
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Новости Китая. На шахте в китайском округе Бэньси ведется поисково-спасательная операция. Здесь после взрыва без вести пропали несколько горняков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в одной из шахт Китая: 11 человек погибли, продолжатся поиски шахтеров-1

Специалисты обнаружили и доставили на поверхность уже 23 человека. Еще 11 погибли. ЧП произошло вечером 5 июня. Грузовик, перевозивший взрывчатку для строительных работ, по неизвестным причинам взорвался при въезде в рудник. После этого в шахте произошел обвал пород, заблокировавший горняков.

# Авария в Китае # Фотофакт

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