Взрыв в одной из шахт Китая: 11 человек погибли, продолжатся поиски шахтеров

Новости Китая. На шахте в китайском округе Бэньси ведется поисково-спасательная операция. Здесь после взрыва без вести пропали несколько горняков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты обнаружили и доставили на поверхность уже 23 человека. Еще 11 погибли. ЧП произошло вечером 5 июня. Грузовик, перевозивший взрывчатку для строительных работ, по неизвестным причинам взорвался при въезде в рудник. После этого в шахте произошел обвал пород, заблокировавший горняков.