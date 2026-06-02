Европейцы – против санкций в отношении Беларуси. Почему между мнением власти и народа ЕС пропасть?

Решения, принимаемые в высших эшелонах европейской власти, и то, что волнует европейцев, для которых во главе угла самые обычные человеческие и прагматичные интересы, – эти два полюса разделяет огромная пропасть, прокомментировали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И, очевидно, по ту сторону пропасти от официальной, но не во всем суверенной Варшавы, это вполне себе здравое предложение региональной польской власти. Так, руководство Подляского воеводства предлагает вернуть железнодорожное сообщение с Беларусью. С такой инициативой местные чиновники обратились в Министерство инфраструктуры Польши.

Они предлагают запустить, вернее – восстановить после 6-летней паузы маршрут до Беловежи, Ломжи, а в случае улучшения международной ситуации – неплохо бы и до Гродно. Очевидно, человеческая потребность в этом есть, и актуальный вопрос, как ожидается, будет поднят на конгрессе польской инфраструктуры 15 июня в Варшаве. Но что-то подсказывает, что такую позицию и аргументы региональной власти не оценит польская верхушка, которая охотнее строит заборы на границе с Беларусью и, очевидно, пока не спешит восстанавливать «мосты». Но тут все понятно: лучше быть на одной волне с Брюсселем, ведь оказаться непонятым для Варшавы может дорого обойтись. А результаты свежего социсследования в Литве иллюстрируют примерно такую же пропасть – в данном случае между официальным и тоже не независимым Вильнюсом с одной стороны и литовским народом с другой. Так, более трети респондентов, опрошенных в этом Прибалтийском государстве, выступили за отмену или смягчение санкций в отношении Беларуси.