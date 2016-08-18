Внешняя торговля Японии: падение продолжается

Новости Японии. Одна из самых развитых экономик мира Япония столкнулась с коллапсом внешней торговли. Импорт страны восходящего солнца рухнул на четверть – и это сильнейшее падение за последние семь лет. Заметно просел и экспорт – на 14 процентов.

Основной фактор подобных колебаний – проблемы у главного партнера страны Китая. Там показатели упал не в пример больше – торговый баланс ушел в минус на 44 процента. И ожидать улучшения пока не стоит еще и по причине крепкой иены. Сильная японская валюта играет злую шутку со страной: прибыль экспортеров падает, экономический рост также продолжает замедляться. Правительство островного государства заявило, что готово к прямым интервенциям на валютный рынок, если иена не прекратит стремительное укрепление к корзине валют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.