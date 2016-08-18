В Скотелнд-Ярде открылся отдел по борьбе с интернет-издевательствами и преследованиями

Новости Великобритании. Британская полиция дает бой интернет-хулиганам. Для этого Скотленд-Ярд открыл специальный отдел. Расследовать он будет каждый случай, когда общение на просторах мировой паутины перетекает в издевательство одного человека над другим.

Это же касается и онлайн-насилия.

Создали такой отдел потому, что решили: в интернете много оскорблений и даже угроз. Помимо этого многие женщины жалуются, что их в социальных сетях преследуют мужчины с недобрыми намерениями.

Отметим, что безопасное общение может стоить британцам приватности. Отныне любой диалог в сети окажется на мониторах Скотленд-Ярда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.