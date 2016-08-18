Мюнхен на время проведения Октоберфеста повысил меры безопасности

Новости Германии. В Мюнхене значительно усилены меры безопасности. Власти города пошли на такой шаг из-за приближающихся праздников. Среди которых и знаменитый Октоберфест. Ожидается, что в столицу Баварии приедут миллионы гостей со всего мира и обеспечить всем комфортное и спокойно пребывание – задача для полиции номер один.

Такая осторожность силовиков связана с тем, что за последний месяц в городе было несколько нападений на мирных граждан. В этих терактах погибли 10 человек. И люди опасаются, что вместе с туристами в город нагрянут и террористы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.