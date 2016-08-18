В Испании государственный долг превысил 100% ВВП и достиг триллиона евро

Новости Испании. Государственный долг Испании достиг рекордной отметки в один триллион евро. Что составляет свыше 100% ВВП королевства. И финансовые аналитики сообщают, что в ближайшее время рост экономики маловероятен.

Эту проблему обсуждают и в Брюсселе, ведь Испания – серьёзный рынок для ЕС и её финансовые проблемы наверняка скажутся на всей Западной Европе. Впрочем, в королевстве заявили, что с проблемой справятся, нужно лишь немного времени: к 2019 году госдолг пойдет на убыль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.