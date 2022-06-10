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Внешний долг Молдовы достиг исторического максимума. Почему в этой стране прогнозируется экономический апокалипсис?

10 июня 2022 07:15
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Новости Молдовы. Пока американцы ищут варианты решения своего топливного кризиса, в Европе он может случиться уже летом 2022 года, когда начнется курортный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Внешний долг Молдовы достиг исторического максимума. Почему в этой стране прогнозируется экономический апокалипсис?-1

Причем проблемы коснутся не только бензина. К примеру, Молдове пророчат целый экономический апокалипсис. С начала года республика вырвалась в лидеры среди стран Европы по темпам инфляции.  

Внешний долг Молдовы достиг исторического максимума. Почему в этой стране прогнозируется экономический апокалипсис?-4

Сейчас показатель составляет примерно 27 %. По некоторым критически важным для населения видам товаров (продовольствие и медикаменты) инфляция и вовсе достигла 30 %. Как считают эксперты, такие цифры – повод бить тревогу. Кроме того, согласно прогнозам, темпы инфляции вряд ли замедлятся. В результате внешний долг Молдовы вырос до исторического максимума, а населению страны угрожает продовольственный, топливный и энергетический кризис.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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