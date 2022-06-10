Внешний долг Молдовы достиг исторического максимума. Почему в этой стране прогнозируется экономический апокалипсис?

Новости Молдовы. Пока американцы ищут варианты решения своего топливного кризиса, в Европе он может случиться уже летом 2022 года, когда начнется курортный сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем проблемы коснутся не только бензина. К примеру, Молдове пророчат целый экономический апокалипсис. С начала года республика вырвалась в лидеры среди стран Европы по темпам инфляции.