Топливо в США дорожает ещё больше. Теперь полиция будет работать по телефону

Причина: правоохранители уже потратили все выделенные деньги раньше срока. Как заявил местный шериф, теперь на вызовы будут выезжать только в крайних случаях. По возможности полиция ограничится оказанием помощи по телефону. Тем временем цены на бензин по всей стране продолжают бить рекорды. Сейчас галлон [3,8 литра – прим.ред.] топлива обходится американцам в среднем около пяти долларов, хотя еще год назад он стоил не больше трех.