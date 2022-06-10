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Топливо в США дорожает ещё больше. Теперь полиция будет работать по телефону

10 июня 2022 06:52
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Новости США. Топливный кризис в США набирает нешуточные обороты. В одном из штатов полиция не может купить бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Топливо в США дорожает ещё больше. Теперь полиция будет работать по телефону-1

Причина: правоохранители уже потратили все выделенные деньги раньше срока. Как заявил местный шериф, теперь на вызовы будут выезжать только в крайних случаях. По возможности полиция ограничится оказанием помощи по телефону. Тем временем цены на бензин по всей стране продолжают бить рекорды. Сейчас галлон [3,8 литра – прим.ред.] топлива обходится американцам в среднем около пяти долларов, хотя еще год назад он стоил не больше трех.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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