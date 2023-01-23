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ВМФ Чили спасли из беды пса, который оказался на вершине океанской скалы

23 января 2023 13:36
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ВМФ Чили провел нетипичную спасательную операцию. Все были подняты по тревоге из-за пса, попавшего в беду.

ВМФ Чили спасли из беды пса, который оказался на вершине океанской скалы-1

Эрнан Норман Аумада, лейтенант ВМФ Чили:
ВМФ получил сообщение о чрезвычайной ситуации с собакой, которая находилась на вершине океанской скалы и была в опасности. Мы активировали протоколы, и приступили к скоординированным действиям по ее спасению.

ВМФ Чили спасли из беды пса, который оказался на вершине океанской скалы-4

Как собака оказалась на скале в устье реки Биобио, неясно. Забраться туда непросто из-за крутизны склонов. В итоге вместе с пожарным она доплыла до спасательной лодки.

Марко Антонио Нараньо, сержант ВМФ Чили:
Мы завершили спасение собаки, застрявшей на скалах. Мы бы не смогли это сделать без помощи портовых пожарных. Операция прошла успешно и без жертв.

ВМФ Чили спасли из беды пса, который оказался на вершине океанской скалы-7

Сандро Рейес, младший капрал ВМФ:
Спасательная операция была немного сложной из-за скал, где нет ступенек. Но, к счастью, у нас получилось, и мы спасли собаку.

ВМФ Чили спасли из беды пса, который оказался на вершине океанской скалы-10

Пес провел на скале около четырех дней. Собаке оказали всю необходимую ветеринарную помощь. Теперь ей будут искать новый дом, поскольку хозяева пса так и не объявились.

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