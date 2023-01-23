ВМФ Чили спасли из беды пса, который оказался на вершине океанской скалы

ВМФ Чили провел нетипичную спасательную операцию. Все были подняты по тревоге из-за пса, попавшего в беду.

Эрнан Норман Аумада, лейтенант ВМФ Чили: ВМФ получил сообщение о чрезвычайной ситуации с собакой, которая находилась на вершине океанской скалы и была в опасности. Мы активировали протоколы, и приступили к скоординированным действиям по ее спасению.

Как собака оказалась на скале в устье реки Биобио, неясно. Забраться туда непросто из-за крутизны склонов. В итоге вместе с пожарным она доплыла до спасательной лодки.

Марко Антонио Нараньо, сержант ВМФ Чили:

Мы завершили спасение собаки, застрявшей на скалах. Мы бы не смогли это сделать без помощи портовых пожарных. Операция прошла успешно и без жертв.