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Пакистан остался без электричества из-за крупной аварии

23 января 2023 11:46
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Новости Пакистана. Пакистан остался без электричества из-за крупной аварии в национальной энергосистеме. Сейчас многочисленные ремонтные бригады пытаются устранить этот масштабный сбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистан остался без электричества из-за крупной аварии-1

Последствия ЧП ощутили все крупные города страны, включая Карачи, Исламабад и Пешавар. Там не работают светофоры, госучреждения и офисы. По словам министра энергетики Пакистана, блэкаут произошел из-за сбоя в системе распределения электроэнергии. Специалисты ведомства работает над выяснением причин аварии.

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# Авария # Новости Пакистана # Фотофакт

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