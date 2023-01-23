Новости Пакистана. Пакистан остался без электричества из-за крупной аварии в национальной энергосистеме. Сейчас многочисленные ремонтные бригады пытаются устранить этот масштабный сбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия ЧП ощутили все крупные города страны, включая Карачи, Исламабад и Пешавар. Там не работают светофоры, госучреждения и офисы. По словам министра энергетики Пакистана, блэкаут произошел из-за сбоя в системе распределения электроэнергии. Специалисты ведомства работает над выяснением причин аварии.