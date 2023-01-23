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ФРГ и Франция проведут масштабные учения в Литве и Румынии

23 января 2023 11:23
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О том, что НАТО усиливает подготовку армий стран альянса к ведению боевых действий, в очередной раз стало известно сегодня, 23 января. В прессу просочилась информация, что Германия и Франция намерены провести масштабные учения в Литве и Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ФРГ и Франция проведут масштабные учения в Литве и Румынии-1

В ближайшее время Париж и Берлин начнут переброску туда войск. Как было заявлено, целью этих маневров является поддержка союзников по альянсу на Востоке. Сколько солдат и техники будет задействовано в учениях пока неизвестно. Кроме того, НАТО планирует в кратчайшие сроки расширить боевые группы на восточном фланге до бригадного уровня. Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса. Кроме того, он подчеркнул, что военные предприятия стран блока обязаны увеличить количество производимых ими боеприпасов и оружия, чтобы пополнить их запасы.

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# Международная политика # Фотофакт

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