В Эстонии снесут 11 монументов времён СССР

Новости Эстонии. В Эстонии составили список памятников времен СССР, которые должны быть снесены в ближайшее время. Об этом написали местные СМИ со ссылкой на директора военного музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, уничтожению подлежат 11 монументов. На это уже получено согласие владельцев земли, на которых они установлены. В данный момент государственная канцелярия ведет переговоры по урегулированию некоторых спорных вопросов. С начала года в Эстонии уже демонтировали три памятника времен СССР.