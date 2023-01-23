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В Эстонии снесут 11 монументов времён СССР

23 января 2023 11:49
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Новости Эстонии. В Эстонии составили список памятников времен СССР, которые должны быть снесены в ближайшее время. Об этом написали местные СМИ со ссылкой на директора военного музея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Эстонии снесут 11 монументов времён СССР-1

Согласно документу, уничтожению подлежат 11 монументов. На это уже получено согласие владельцев земли, на которых они установлены. В данный момент государственная канцелярия ведет переговоры по урегулированию некоторых спорных вопросов. С начала года в Эстонии уже демонтировали три памятника времен СССР.

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# Памятники # Новости Эстонии # Фотофакт

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