Власти Техаса вывезли более 102 тыс. нелегалов в разные штаты США

Власти Техаса переместили более 102 тысяч нелегальных мигрантов в разные уголки США. Об этом сообщили в офисе губернатора Грега Эбботта, пишет РИА Новости.

С апреля 2022 года более 12,5 тысячи человек были направлены в Вашингтон, более 37,5 тысячи – в Нью-Йорк и 31,2 тысячи – в Чикаго.

Помимо этого, 16 тысяч беженцев-нелегалов были доставлены в Денвер, 3,4 тысячи – в Филадельфию и еще 1,5 тысячи – в Лос-Анджелес. Также власти штатов изъяли более 454 миллионов летальных доз фентанила и арестовали около полумиллиона нелегальных мигрантов на границе.