В Ленобласти с помощью дронов нашли канал контрабанды наркотиков из Эстонии

В Ленинградской области выявлена незаконная переправка наркотиков из Эстонии с использованием дронов, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, крупные партии кокаина и гашиша переправляли через реку Нарву с использованием беспилотников FPV.

Вещества привязывались к беспилотнику на эстонской территории, после чего оператор переправлял его в Россию. Кроме того, участники контрабанды пытались нанимать ветеранов спецопераций с опытом управления дронами, предлагая им высокие зарплаты. Расследование продолжается, но пока никто не задержан.