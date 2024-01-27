Прямой эфир

В Ленобласти с помощью дронов нашли канал контрабанды наркотиков из Эстонии

27 января 2024 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Ленинградской области выявлена незаконная переправка наркотиков из Эстонии с использованием дронов, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, крупные партии кокаина и гашиша переправляли через реку Нарву с использованием беспилотников FPV.

Вещества привязывались к беспилотнику на эстонской территории, после чего оператор переправлял его в Россию. Кроме того, участники контрабанды пытались нанимать ветеранов спецопераций с опытом управления дронами, предлагая им высокие зарплаты. Расследование продолжается, но пока никто не задержан.

# Наркотики

Другие новости рубрики

Все новости
Участники группы «Би-2» будут депортированы из Таиланда
27 января 2024 11:53

Участники группы «Би-2» будут депортированы из Таиланда

Сотни тысяч мигрантов двинулись маршем к границе США
27 января 2024 11:51

Сотни тысяч мигрантов двинулись маршем к границе США

Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ
27 января 2024 10:40

Моргенштерну запретили въезд в ОАЭ